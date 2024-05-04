Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия-1", НТВ и "Спас" и Первый канал.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии. Это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь и направляется в аэропорт Бен-Гурион.

Рано утром делегация вошла в храм Гроба Господня. Накануне она встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед проведением миссии по доставке огня в Россию.

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя. Кроме того, зажженные от него лампады передадут в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. В аэропорту Внуково огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов страны.

Церемония схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Это важный элемент приготовлений к празднованию Пасхи, которую в этому году отметят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня, который построен над местом, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Ранее настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Семистрельная", священник Вологодской епархии РПЦ Илья Савастьянов прокомментировал распространенное мнение о том, что если Благодатный огонь не сойдет, то наступит конец света. Священник заверил, что это совсем не так и такое мнение является обычным суеверием.

Настоятель подчеркнул, что самое главное чудо для христианина – это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня лишь напоминает нам об этом.