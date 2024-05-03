Священник Савастьянов развеял миф о Благодатном огне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Семистрельная", священник Вологодской епархии РПЦ Илья Савастьянов прокомментировал распространенное мнение о том, что если Благодатный огонь не сойдет, то наступит конец света.

Священник заверил, что это совсем не так и такое мнение является обычным суеверием, сообщает Life.ru.

"Сейчас среди верующих людей и не только распространено множество суеверий вокруг схождения Благодатного огня, которые не имеют каких-либо оснований. К примеру, что если он не сойдет, то начнется конец света. Все же самое главное чудо для христианина – это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня напоминает нам об этом", – пояснил Савастьянов.

Схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Воскресения Христова в субботу, накануне Пасхи, символизирует для верующих людей свет Воскресения Христова и воспринимается как чудо.

Настоятель рассказал, что специальная подготовка к встрече Благодатного огня не требуется, ведь Великую субботу верующие и так проводят в сугубой молитве и строгом посте. Священник посоветовал зажечь дома лампадку с Благодатным огнем и поставить в иконный уголок.

Ранее сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного доставит спецрейсом Благодатный огонь в Москву из Иерусалима в Великую субботу, 4 мая. Лампаду с Благодатным огнем привезут в храм Христа Спасителя во время ночного пасхального богослужения, а позже святыню передадут в 15 храмов Москвы.