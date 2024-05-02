Фестиваль "Пасхальный дар" при храмах откроется в Москве 5 мая

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

Народные гулянья, праздничные концерты, семейные мастер-классы и роспись ростовых пасхальных яиц ждут гостей фестиваля "Пасхальный дар" при храмах в Москве, который откроется 5 мая на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря.

Ежегодно во время Пасхальной недели столичный департамент культуры, Московская епархия Русской православной церкви и Московская дирекция массовых мероприятий проводят в городе традиционное празднование Светлой Пасхи.



Алексей Фурсин министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Фестиваль "Пасхальный дар" успел полюбиться москвичам атмосферой светлого праздника. В рамках события все желающие смогут посетить тематические творческие мастерские, принять участие в чеканке монет, мастер-классах по народным промыслам и гончарному делу, обучиться звонарному искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры и, конечно, послушать концерт монастырского колокольного звона.

На открытии для гостей и жителей столицы пройдет праздничный концерт, в котором примут участие архиерейский хор Высоко-Петровского монастыря, Московский казачий хор, участники проекта "Голос" и другие.

Кроме того, во время праздника пройдут экскурсии по территории Высоко-Петровского ставропигиального монастыря с посещением колокольни, откуда открывается живописный вид на центр Москвы.

Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц – уникальные арт-объекты созданы специально для фестиваля. Ученики московских школ искусств объединятся в команды, чтобы раскрыть в живописи тему праздника, – в этом году расписывать свои арт-объекты они будут под девизом "Семья – малая церковь на земле". Оценивать работы и выбирать лучших из лучших будет профессиональное жюри.



Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

Кульминацией открытия станет награждение художников, а арт-объекты будут выставлены под открытым небом на протяжении всей Пасхальной недели.

Помимо торжественного открытия, фестиваль пройдет еще при семи храмах города:

на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (5 мая, 12:00–15:00);

в храме Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне (10 мая, 12:00–15:00);

в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (11 мая, 11:00–14:00);

в храме Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве (11 мая, 12:00–15:00);

в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке (12 мая, 12:30–15:30);

в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО (12 мая, 12:00–15:00);

в Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Останкине (12 мая, 12:00–15:00).

На концертах выступят фольклорные коллективы и ансамбли, оперные солисты и инструментальные группы. Для всех желающих организуют мастер-классы для всех возрастов, где можно будет создать сувениры и оставить их себе на память.

Для детей на каждой площадке организуют интерактивные театральные выступления. А расписать ростовые пасхальные яйца можно будет символично – каждый участник сможет дополнить живописный арт-объект своим видением светлого праздника, а в финале ростовые яйца станут фотозоной для всех желающих.

Вход на все мероприятия фестиваля "Пасхальный дар" при храмах свободный.

Ранее в столице открылся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" – он продлится до 5 мая. Всего на фестивале проведут около 1 400 мастер-классов, а участвуют в нем 60 благотворительных фондов: например, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций.