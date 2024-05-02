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02 мая, 13:45

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Фестиваль "Пасхальный дар" при храмах откроется в Москве 5 мая

Гулянья, концерты и мастер-классы ждут гостей фестиваля "Пасхальный дар" при храмах

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

Народные гулянья, праздничные концерты, семейные мастер-классы и роспись ростовых пасхальных яиц ждут гостей фестиваля "Пасхальный дар" при храмах в Москве, который откроется 5 мая на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря.

Ежегодно во время Пасхальной недели столичный департамент культуры, Московская епархия Русской православной церкви и Московская дирекция массовых мероприятий проводят в городе традиционное празднование Светлой Пасхи.

Фестиваль "Пасхальный дар" успел полюбиться москвичам атмосферой светлого праздника. В рамках события все желающие смогут посетить тематические творческие мастерские, принять участие в чеканке монет, мастер-классах по народным промыслам и гончарному делу, обучиться звонарному искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры и, конечно, послушать концерт монастырского колокольного звона.
Алексей Фурсин
министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры

На открытии для гостей и жителей столицы пройдет праздничный концерт, в котором примут участие архиерейский хор Высоко-Петровского монастыря, Московский казачий хор, участники проекта "Голос" и другие.

Кроме того, во время праздника пройдут экскурсии по территории Высоко-Петровского ставропигиального монастыря с посещением колокольни, откуда открывается живописный вид на центр Москвы.

Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц – уникальные арт-объекты созданы специально для фестиваля. Ученики московских школ искусств объединятся в команды, чтобы раскрыть в живописи тему праздника, – в этом году расписывать свои арт-объекты они будут под девизом "Семья – малая церковь на земле". Оценивать работы и выбирать лучших из лучших будет профессиональное жюри.

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

Кульминацией открытия станет награждение художников, а арт-объекты будут выставлены под открытым небом на протяжении всей Пасхальной недели.

Помимо торжественного открытия, фестиваль пройдет еще при семи храмах города:

  • на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (5 мая, 12:00–15:00);
  • в храме Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне (10 мая, 12:00–15:00);
  • в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (11 мая, 11:00–14:00);
  • в храме Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве (11 мая, 12:00–15:00);
  • в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке (12 мая, 12:30–15:30);
  • в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО (12 мая, 12:00–15:00);
  • в Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Останкине (12 мая, 12:00–15:00).

На концертах выступят фольклорные коллективы и ансамбли, оперные солисты и инструментальные группы. Для всех желающих организуют мастер-классы для всех возрастов, где можно будет создать сувениры и оставить их себе на память.

Для детей на каждой площадке организуют интерактивные театральные выступления. А расписать ростовые пасхальные яйца можно будет символично – каждый участник сможет дополнить живописный арт-объект своим видением светлого праздника, а в финале ростовые яйца станут фотозоной для всех желающих.

Вход на все мероприятия фестиваля "Пасхальный дар" при храмах свободный.

Ранее в столице открылся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" – он продлится до 5 мая. Всего на фестивале проведут около 1 400 мастер-классов, а участвуют в нем 60 благотворительных фондов: например, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций.

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