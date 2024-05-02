Благодатный огонь привезут в Москву к Пасхе

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В Великую субботу, 4 мая, делегация Фонда Андрея Первозванного доставит спецрейсом Благодатный огонь в Москву из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сообщает пресс-служба фонда.

Уточняется, что Благодатный огонь прибудет в аэропорт Внуково. Широкой встречи святыни не предполагается.

Делегация привезет лампаду с благодатным огнем в храм Христа Спасителя во время ночного пасхального богослужения.

Также лампады с огнем будут доставлены представителями приходов в 15 храмов Москвы. В течение Светлой седмицы верующие смогут получить его частицу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты до 02:00. Также более 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут перевозить пассажиров до 03:30, продолжат работу 16 ночных маршрутов. Жители и гости столицы успеют добраться до храмов и вернуться обратно домой.