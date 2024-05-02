02 мая, 11:34Мэр Москвы
Собянин: в Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ночь с 4 на 5 мая столичное метро и МЦК будут открыты до 02:00, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
"Московский метрополитен на Пасху продлит режим работы. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой", – написал мэр.
Кроме того, на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупными храмами, инспекторы Центра обеспечения мобильности будут дежурить во время пасхальных богослужений для помощи гражданам.
"Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут перевозить пассажиров до 03:30. Продолжат работу 16 ночных маршрутов", – заявил Собянин.
При этом 5, 12 и 14 мая Мосгортранс также предоставит возможность бесплатного проезда до крупных городских кладбищ.
Ранее стало известно, что поезда Мосузла будут останавливаться на станциях рядом с храмами и кладбищами на Пасху. Дополнительные остановки назначат 43 пригородным составам. Так, пять поездов Киевского направления будут останавливаться в Алабине.
Дополнительные остановки появятся у пригородных поездов Мосузла 28 апреля и 5 мая