Собянин: в Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь с 4 на 5 мая столичное метро и МЦК будут открыты до 02:00, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Московский метрополитен на Пасху продлит режим работы. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой", – написал мэр.



Кроме того, на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупными храмами, инспекторы Центра обеспечения мобильности будут дежурить во время пасхальных богослужений для помощи гражданам.

"Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут перевозить пассажиров до 03:30. Продолжат работу 16 ночных маршрутов", – заявил Собянин.



При этом 5, 12 и 14 мая Мосгортранс также предоставит возможность бесплатного проезда до крупных городских кладбищ.

Ранее стало известно, что поезда Мосузла будут останавливаться на станциях рядом с храмами и кладбищами на Пасху. Дополнительные остановки назначат 43 пригородным составам. Так, пять поездов Киевского направления будут останавливаться в Алабине.

