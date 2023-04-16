Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Благодатный огонь из Иерусалима перевезли в один из монастырей города Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент частица Благодатного огня расположена на территории монастыря города. Там организовали пасхальные богослужения.

Ранее стало известно, что самолет с Благодатным огнем, который вылетел 15 апреля из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково.

В столице представители епархий Русской православной церкви (РПЦ) встретили делегацию Фонда Андрея Первозванного. Она перевезла Благодатный огонь.

Лампады с огнем из воздушной гавани переместили в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. Уточняется, что РПЦ доставит огонь в десятки городов России.

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