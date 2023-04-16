Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал гражданам России и Украины, чтобы Господь укрепил мир и любовь между их народами и хранил их страны. Об этом он сообщил в своем телеобращении перед пасхальной службой, которое было опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Патриарх сравнил события, которые происходят сегодня на исторической русской земле, с междоусобной бранью.

"И я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт: мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами, и нашим добрым целеполаганием сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился", – призвал патриарх.

Он также выразил надежду, что нынешние испытания в конечном итоге смогут помочь людям снова обрести мир и взаимоуважение, а также согласие и способность жить и работать вместе.

Патриарх Кирилл в ночь на 16 апреля возглавляет главное пасхальное богослужение Русской православной церкви, которое традиционно проходит в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствуют Владимир Путин и Сергей Собянин.

Трансляцию богослужения из храма Христа Спасителя можно посмотреть в прямом эфире телеканала Москва 24.

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