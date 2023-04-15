Пасхальное богослужение проходит в храме Христа Спасителя. Прямой эфир



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет главное пасхальное богослужение Русской православной церкви. Оно традиционно проходит в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствует президент Владимир Путин.

В эту ночь пасхальная служба состоится во многих храмах столицы.

15 апреля, в канун Пасхи, фонд апостола Андрея Первозванного доставил из Иерусалима в столицу благодатный огонь.

Огонь раздавали прихожанам в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье и других храмах столицы.

До 23 апреля в столице будет проходить благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили город. На фестивальных площадках, которые заработали по всему городу, можно принять участие в кулинарных мастер-классах и дегустациях, играх и конкурсах, послушать живую музыку и купить сувениры.

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