Депутат Бессараб рассказала, могут ли в РФ сделать выходным понедельник после Пасхи

В Госдуме предложили установить ежегодный выходной день в понедельник, следующий после Пасхи. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. По мнению авторов документа, такое нововведение создаст дополнительные условия для выражения религиозных чувств граждан, а также даст им возможность провести время с семьей и друзьями. Разбираемся, может ли законопроект получить поддержку.



Перенос выходного

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект, по которому понедельник после Пасхи предлагается официально сделать нерабочим днем. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР.

"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 Трудового кодекса России (ТК РФ) обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", – говорится в пояснительной записке к документу.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Речь идет не об увеличении общего количества нерабочих праздничных дней, а лишь о переносе на этот день выходного с другого дня решением правительства.

По данным социологических опросов, которые приводят в пример авторы законопроекта, до 85% населения России отмечают Пасху. Таким образом, предоставление еще одного нерабочего дня в этот период продемонстрирует дань уважения историческим традициям православного сообщества, подчеркивается в пояснительной записке. Кроме того, станет дополнительным доказательством признания особой роли православия в истории страны.

"Ежегодный обязательный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период", – говорится в пояснительной записке.



Примут ли законопроект?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью с Москвой 24 рассказала, что теоретически законопроект, по которому понедельник после Пасхи станет выходным днем, могут принять.

"Сам по себе понедельник для верующих – продолжающийся праздник. Действительно, было бы здорово, если бы россияне смогли отдыхать в этот день. Думаю, что вполне объективно такой законопроект может быть принят", – заявила парламентарий.

Она напомнила, что в РФ сегодня по закону если праздник выпадает на выходной, то последний переносится на следующий после праздничного рабочий день.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Теоретически у нас и сегодня есть такое правило, если праздничный день приходится на выходной, то этот день переносится... Но правительству будет непросто с тем, чтобы эти вопросы решать... Каждый год нужно будет находить этот день, откуда переносить. Возможно, инициаторы предложат формулу, по которой это будет делаться.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что введение выходного дня после Пасхи может оказаться непростой задачей. Светлое Христово Воскресение – религиозный праздник. При этом в РФ проживают представители разных конфессий и их права уважают в одинаковой степени, отметил специалист.

"Введение выходного дня после Светлого Христова воскресения может стать поводом для аналогичных просьб со стороны мусульман, буддистов, иудеев и представителей иных религий", – пояснил Соловьев.

Такие просьбы, по словам юриста, придется или исполнять, или же объяснять причины отказа.

