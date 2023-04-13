В ГД усомнились в принятии законопроекта о длинных майских выходных

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Сангаджи Тарбаев усомнился в том, что Госдума в этом году примет законопроект о длинных выходных в майские праздники. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Думаю, вряд ли в этом году Госдума будет принимать это решение. Инициативу внесли, а по регламенту не так это быстро [происходит]", – объяснил парламентарий.

По его мнению, идею длинных выходных с 1 по 9 мая, скорее всего, будут обсуждать уже в следующем году.

В начале апреля фракция "Новые люди" внесла в ГД законопроект, предусматривающий установление выходных на период с 1 по 9 мая. Это предлагается сделать за счет переноса четырех дней из новогодних праздников.



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