В Госдуме предложили продлить майские выходные за счет сокращения новогодних

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фракция "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого замглавы фракции, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

"Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские (выходные. – Прим. ред.) по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая", – сказал вице-спикер.

По словам Даванкова, предполагается перенести на май четыре дня с окончания новогодних праздников. В случае если законопроект будет оперативно принят, тогда в 2023 году граждане смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая. При этом в 2024 году и в будущем новогодние праздники будут с 1 по 3 января, россияне также будут отдыхать 7 января.

Он заметил, что регионы России могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но этого не происходит.

"В прошлом году только Адыгея установила праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая. Мы считаем, что так должны отдыхать люди по всей стране. А все, что нужно, мы успеем сделать до майских и после майских (выходных. – Прим. ред.)", – сказал Даванков.

По мнению первого замглавы фракции, россиянам "лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами".

В тексте законопроекта сказано, что изменения предлагается внести в статью 112 ("Нерабочие праздничные дни") Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в пояснительной записке уточняется, что данная инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, также не потребуется увеличение расходных обязательств средств бюджетной системы РФ.

В прошлом году Даванков предлагал продлить майские праздники до 10 дней. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень. Тогда он заявил, что длинные выходные дадут возможность побыть с близкими.

По его словам, реализовать инициативу можно на примере нерабочих дней в период пандемии. При этом он заявил о необходимости поддержки бизнеса в дополнительные выходные.



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