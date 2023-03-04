Юрист напомнила россиянам о праве на выходной за переработку и выход на работу в праздник

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Руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала в интервью агентству "Прайм", в каких случаях работникам полагаются дополнительные выходные.

Юрист напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, можно получить дополнительный выходной или денежную компенсацию за переработку, выход на работу в выходные и праздники. Однако в случае сверхурочной работы предоставляемое дополнительное время отдыха не может быть больше того, чем было переработано.

"Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается. Если работник предпочтет выбрать выходной, то он получит одинарную оплату и неоплачиваемый отгул", – добавила Краснянская.

Кроме того, согласно ТК, работники до 40 лет имеют право на один выходной раз в три года для прохождения диспансеризации, старше 40 лет – один выходной в год. Однако при этом необходимо потом предоставить справку о посещении врача. Работники, которым осталось пять лет до пенсионного возраста или которые получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют аналогичное право на два выходных раз в год.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц полагаются одному из родителей, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами. Каждый такой выходной день будет оплачиваться по среднему заработку.

Краснянская также напомнила, что доноры освобождаются от работы в день сдачи крови, в день медосмотра, связанного с этим, а также им полагается дополнительный выходной, который, к примеру, можно присоединить к отпуску. Такое право будет сохраняться за донором в течение года.

Ранее депутаты Госдумы предложили дать возможность всем работающим россиянам, а не только тем, кто старше 40 лет, проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка.

Россиянам также напомнили об особенностях расчета суммы выплат на больничном. Так, сумма зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносили отчисления до 2023 года в ФСС.

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