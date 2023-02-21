Россиянам напомнили об особенностях расчета суммы выплат на больничном

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Сумма, которую гражданин получает на больничном, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносили отчисления до 2023 года в ФСС. Об этом рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он отметил, что если человек работал менее пяти лет, то за период болезни работодатель оплачивает ему 60% среднего заработка. Если же россиянин осуществлял деятельность от пяти до восьми лет, то 80%, свыше восьми лет – 100%.

"Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы", – цитирует юриста RT.

Южалин отметил, что с прошлого года в медучреждениях перестали выдавать бумажные больничные листы. Теперь документы нетрудоспособности предоставляются в электронном виде. Чтобы получить необходимую справку, следует попросить у врача номер больничного. Либо можно отследить его на "Госуслугах". За первые три дня больничного платит работодатель, дальше – СФР.

Ранее глава HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская рассказала, что в этом году максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности составляет 2 736,99 рубля в сутки. Она также указала на то, что на размер пособия влияет трудовой стаж и средний заработок.

В РФ будут оплачивать больничные по новым правилам

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