Профессор высказался о том, что треть россиян оказалась зависимой от выплат государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета имени Плеханова Павел Журавлев прокомментировал данные о том, что треть россиян оказалась зависимой от выплат государства, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По информации Росстата, порядка 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый – иждивенец. Предпринимательские доходы имеют только 2%.

Журавлев подчеркнул, что практика соцподдержки существует во многих странах, но в России сами выплаты от государства очень маленькие. К примеру, студенты сейчас получают стипендию в размере 1 500–2 000 рублей, хотя во времена СССР стипендия была 50 рублей и составляла половину зарплаты.

Также профессор призвал развивать в России рабочие места и упростить условия для ведения малого бизнеса. По его мнению, государство должно искать пути для того, чтобы граждане зарабатывали – чтобы, даже уходя на пенсию или будучи студентами, они имели возможность зарабатывать деньги.

"Необходимо открывать новые рабочие места, развивать малый бизнес, а это прежде всего малая механизация. У нас нет малой механизации, все вручную делаем. Например, дворники у нас работают в основном лопатами и ломами. Это что касается развития нашего производства. А когда появятся рабочие места, будут работать на предприятиях, тогда и не нужно будет платить столько помощи государственной. Потому что мы сможем сами себя обеспечивать", – пояснил эксперт.

Он отметил, что в стране должен постоянно расти внутренний товарооборот.

Ранее аналитики выяснили, что порядка 33% жителей России, или 42,7 миллиона человек, нуждаются в разного рода пособиях от государства. Самые востребованные пособия, которые выбрали граждане РФ, оказались пенсии, пособия по безработице, а также социальные выплаты и многие другие льготы. Больше всего в подобной государственной поддержке нуждаются, считают аналитики, представители старшего поколения от 60 лет.



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