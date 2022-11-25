Социальные выплаты московским семьям с детьми увеличатся на 10% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, помощь будет предоставляться не только финансовая, но и комплексная. Речь идет о юридической и психологической поддержке, содействии в трудоустройстве и построении карьеры женщинам, которые пребывают в отпуске по уходу за ребенком и после него.

"Москва – город возможностей, и мы делаем все, чтобы женщины это непременно ощущали", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

Сейчас в Москве реализуются особые условия для помощи в том числе многодетным семьям. Такими считаются семьи, в которых воспитываются трое и более детей до достижения самым младшим из них 16 лет (ученикам – 18 лет).

По мнению Раковой, с 2010 года количество таких семей возросло в столицы в три раза. На данный момент в Москве их насчитывается порядка 200 тысяч.

Помимо этого, в столице организовали проект по неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ). Речь идет об эффективном скрининговом методе, который помогает получить результаты с точностью до 99%. НИПТ можно проводить уже с 10-й недели беременности. Пациентки из высокой и промежуточной групп риска по хромосомным заболеваниям могут бесплатно сдать анализ крови, по результатам которого можно выявить высокий риск хромосомной патологии у ребенка.

Столичные профильные заведения оснастили всеми нужными условиями для помощи беременным. Во всех профильных учреждениях Москвы созданы необходимые условия для оказания беременным женщинам помощи на самом высоком уровне. На данный момент в системе здравоохранения столицы работают пять перинатальных центров.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о введении в России единого пособия по рождению ребенка и его воспитанию.



Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

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