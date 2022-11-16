СФ одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Совфед одобрил законопроект о едином пособии беременным и семьям с детьми. Согласно документу, выплаты предложено ввести с 1 января 2023 года.

На пособие могут рассчитывать граждане РФ, которые постоянно проживают на территории страны. Также размер среднедушевого дохода семьи должен не превышать величину прожиточного минимума на душу населения, который установлен в регионе.

Кроме того, уточняется, что при назначении выплат будут учитываться в том числе движимое и недвижимое имущество и доходы в виде процентов по вкладам.

Ранее данный закон приняли депутаты Государственной думы. Проект об универсальном пособии для граждан с детьми и для беременных женщин был внесен в ГД 28 сентября.

Уточнялось, что пособие будет выплачиваться беременным, вставшим на учет на ранних сроках, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже прожиточного минимума в регионе.



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