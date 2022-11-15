Госдума приняла закон о едином пособии для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении закон о введении в России единого пособия по рождению ребенка и его воспитанию.

"Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам", – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект об универсальном пособии для граждан с детьми и для беременных женщин был внесен в Госдуму 28 сентября.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отмечал, что средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей. Он уточнил, что для получения выплаты необходимо будет подать онлайн всего одно заявление.

По словам министра, при назначении пособия будет производиться комплексная оценка нуждаемости. Котяков добавил, что данная поддержка охватит семьи, которые воспитывают свыше 10 миллионов детей.



Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!