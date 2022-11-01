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Единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно получить через госуслуги. Министерство цифрового развития России запустило новый сервис. Об этом сообщается на самом портале.

Получить пособие могут:



родители;

опекуны;

усыновители;

приемные родители.

Однако эти лица не должны быть трудоустроены. Выплата составляет 20 472,77 рубля. Заявление на получение пособия должно быть подано не позднее полугода со дня рождения ребенка.

Алгоритм действий следующий:



авторизоваться на портале, выбрать сервис "Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих";

подтвердить личные данные, паспорт, адрес, телефон и почту;

указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка;

выбрать способ получения выплаты и отправить заявление.

документ о рождении, если он выдан за границей;

решение суда об усыновлении;

сведения о совместном проживании на территории РФ ребенка с одним из родителей (если брак между родителями расторгнут).

Если для предоставления выплаты потребуется предъявить иные документы, заявителю придет сообщение об этом, и тогда их нужно будет принести в Пенсионный фонд. Дополнительно могут запросить:Ранее стало известно , что на госуслугах скоро появится возможность входа при помощи биометрии. Такая функция станет доступна пользователям уже в феврале следующего года. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующий документ.

Уточнялось, что для использования функции пользователь должен быть зарегистрирован в Единой биометрической системе. Гражданин может это сделать в отделениях российских банков.

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