На госуслугах появились сервисы для доноров крови и костного мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На госуслугах теперь есть сервисы для доноров. Об этом Минцифры РФ рассказало в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье". Теперь доноры смогут:



увидеть историю совершенных донаций;

узнать результаты анализов крови;

скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.

выбрать на карте удобный рекрутинговый центр и подать заявление;

дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита;

вас включат в регистр, вы получите соответствующее уведомление на госуслугах, если не будет противопоказаний.

Минцифры обратило внимание на то, что скоро пользователи получат возможность записываться на сдачу крови через госуслуги. Для желающих стать донором костного мозга уже доступен специальный бланк заявки на включение в федеральный регистр. Алгоритм записи следующий:Ранее специалист по пропаганде донорства крови городской станции переливания крови Станислав Давыдов дал советы тем, кто планирует стать донором. Он сообщил, что минимальный возраст для донора – 18 лет.

Максимальной возрастной планки, согласно российским законам, нет. Минимальный вес – 50 килограммов, но индивидуально с каждым донором рассчитывается индекс массы тела, рассказал эксперт.

По его словам, перед сдачей крови нельзя есть жирную и жареную пищу, пить алкоголь. Также нельзя принимать анальгин, аспирин и подобные лекарства.

Давыдов подчеркнул, что одним из ограничений на сдачу крови является "донорский светофор". Это функция, которая позволяет спланировать число доноров на предстоящие дни.



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