Специалист дал советы планирующим стать донорами крови

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Специалист по пропаганде донорства крови городской станции переливания крови Станислав Давыдов дал советы тем, кто планирует стать донором.

"Минимальный возраст – 18 лет. Максимальной возрастной планки, согласно российским законам, нет. Минимальный вес – 50 килограммов, но индивидуально с каждым донором рассчитывается индекс массы тела", – рассказал Давыдов в беседе с RT.

По его словам, перед сдачей крови нельзя есть жирную и жареную пищу, пить алкоголь. Также нельзя принимать анальгин, аспирин и подобные лекарства.

Давыдов подчеркнул, что одним из ограничений на сдачу крови является "донорский светофор". Это функция, которая позволяет спланировать число доноров на предстоящие дни.

"Зеленый сигнал означает, что кровь данной группы и данного резуса находится в достаточном запасе и с визитом можно повременить. Желтый сигнал означает, что принимают только тех, кто ранее уже осуществлял донации в учреждениях службы крови, а красный означает, что данная группа и данный резус находятся в востребованности", – объяснил Давыдов.

При этом специалист отметил, что красный сигнал не означает дефицита крови.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рекордное число москвичей стали донорами крови и ее компонентов. Процедуру прошли более 105 тысяч человек. Главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что показатель минувшего года на 23% превысил данные за 2020 год.

Руководитель городского центра детской трансфузиологии Морозовской детской больницы Дана Павлова указала на важность донаций тромбоцитов. Срок их хранения составляет максимум семь дней, поэтому важно получать компоненты регулярно. В 2021 году тромбоциты сдали более шести тысяч человек.

