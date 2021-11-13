В Москве создан большой запас редких типов крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице создан большой запас редких типов крови для лечения различных заболеваний и использования в экстренных ситуациях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Эту кровь используют во время операций и родов с большой кровопотерей, при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых, а также для переливания пациентам в экстренных ситуациях.
Люди с отрицательным резус-фактором крови встречаются в столице гораздо реже, чем с положительным. При этом они очень востребованы. Компоненты от доноров с отрицательным резус-фактором применяют для лечения пациентов с положительным в экстренных ситуациях.
Отмечается, что потребность в донорской крови сохраняется в столице постоянно, поэтому людей, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях города.
Стать донором в Москве может россиянин или иностранный гражданин, проживающий на территории страны более одного года, возрастом старше 18 лет и весом более 50 килограммов.
Для лечения пациентов с коронавирусом применяется плазма, которую могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, вакцинированные препаратом Спутник V, ревакцинированные препаратом Спутник Лайт, а также перенесшие COVID-19.
Ранее московские власти приняли решение повысить выплаты донорам плазмы для лечения коронавируса с нынешних 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Благодаря открытию крупнейшего центра по отбору плазмы крови столица может производить в месяц около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, отметил мэр.
За 1,5 года в столице донорами стали 30 тысяч человек, 20% из них сдали плазму повторно, 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.
Собянин выделил почти 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса
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