В Москве создан большой запас редких типов крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице создан большой запас редких типов крови для лечения различных заболеваний и использования в экстренных ситуациях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эту кровь используют во время операций и родов с большой кровопотерей, при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых, а также для переливания пациентам в экстренных ситуациях.

Люди с отрицательным резус-фактором крови встречаются в столице гораздо реже, чем с положительным. При этом они очень востребованы. Компоненты от доноров с отрицательным резус-фактором применяют для лечения пациентов с положительным в экстренных ситуациях.

Отмечается, что потребность в донорской крови сохраняется в столице постоянно, поэтому людей, желающих стать донорами, готовы принять в медицинских организациях города.

Стать донором в Москве может россиянин или иностранный гражданин, проживающий на территории страны более одного года, возрастом старше 18 лет и весом более 50 килограммов.

Для лечения пациентов с коронавирусом применяется плазма, которую могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, вакцинированные препаратом Спутник V, ревакцинированные препаратом Спутник Лайт, а также перенесшие COVID-19.

Ранее московские власти приняли решение повысить выплаты донорам плазмы для лечения коронавируса с нынешних 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Благодаря открытию крупнейшего центра по отбору плазмы крови столица может производить в месяц около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, отметил мэр.

За 1,5 года в столице донорами стали 30 тысяч человек, 20% из них сдали плазму повторно, 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.