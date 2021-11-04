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Москва 24

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Общество

14:27

В Москве выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 с 1 ноября увеличены вдвое

мэр Москвы медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти приняли решение повысить выплаты донорам плазмы для лечения коронавируса с нынешних 5 тысяч до 10 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19, открытом в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова.

"Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры", – сказал мэр.

Градоначальник отметил, что пункт заготовки плазмы с антителами к коронавирусу на улице Шаболовке является одним из крупнейших в стране.

Благодаря открытию крупнейшего центра по отбору плазмы крови столица может производить в месяц около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, отметил мэр.

В материалах пресс-службы мэра и правительства говорится, что за 1,5 года в столице донорами стали 30 тысяч человек, 20% из них сдали плазму повторно, 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Для оснащения нового пункта по заготовке плазмы было закуплено более 1,2 тысячи единиц медоборудования и мебели. Пропускная способность этого центра составляет до 300 донаций в день. Единовременно сдавать плазму могут 50 человек.

Ранее Сергей Собянин выделил дополнительно почти 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса. Средства направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Кроме того, средства обеспечат переработку плазмы для производства лекарства "Ковид-глобулин иммуноглобулин человека" против коронавируса и выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

Собянин выделил почти 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса

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