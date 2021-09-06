Российский иммуноглобулин от COVID-19 позволит бороться с новыми штаммами коронавируса

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Российский иммуноглобулин от COVID-19, созданный на основе плазмы крови переболевших, поможет в борьбе с новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

"Препарат будет основан на антителах против текущего штамма, так как доноры переболели недавно. Это приведет к созданию быстрого инструмента борьбы против мутаций. Таким образом, это будет сильный прорыв в создании препаратов против коронавируса", – сказал специалист.

Иммунолог подчеркнул, что препарат может показать высокую эффективность в том случае, если будет применяться на ранних стадиях заболевания, а также для профилактики инфекции.

Ранее сообщалось, что в России стартовало производство препарата от коронавирусной инфекции на основе крови переболевших. Глава Минздрава рассказал о планах увеличения объемов производства препарата. Для этого потребуется больше плазмы, объяснил Мурашко.