Российский препарат "Ковид-глобулин" находится на первой стадии клинических исследований

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Российский препарат "Ковид-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших COVID-19, в настоящее время находится на первой стадии клинических исследований, рассказала глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" – специфический антиковидный иммуноглобулин", – заявила Эйхлер.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Ковид-глобулин". Он был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала. Как уточнили в "Ростехе", он предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.