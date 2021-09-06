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Общество

09:57

Российский препарат "Ковид-глобулин" находится на первой стадии клинических исследований

медицина общество

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский препарат "Ковид-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших COVID-19, в настоящее время находится на первой стадии клинических исследований, рассказала глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" – специфический антиковидный иммуноглобулин", – заявила Эйхлер.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Ковид-глобулин". Он был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала. Как уточнили в "Ростехе", он предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

На выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представили препарат "Ковид-глобулин"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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