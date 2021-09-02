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Общество

11:01

В Минпромторге рассказали о наращивании производства вакцин от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России наращивают производство вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает RT.

"По "ЭпиВакКороне" добавилось производство – производственная площадка в Санкт-Петербурге. И в ближайшее время по "КовиВаку" у института Чумакова будет установлен дополнительный реактор, который будет производить существенно больше объема, чем сегодня", – сказал он.

Мантуров подчеркнул, что в настоящее время в стадии исполнения находятся контракты на поставку 57 миллионов доз препарата "Спутник V" до 1 октября.

"Уверен, что справимся и выполним заявки", – отметил он.

Глава Минпромторга добавил, что в настоящее время в гражданский оборот введено 70 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Заместитель руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих ранее рассказала, что новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" планируют выпустить в гражданский оборот в ближайшее время.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

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