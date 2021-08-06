На наращивание производства вакцины "КовиВак" уйдет несколько месяцев – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расширение объемов производства российской вакцины от коронавируса "КовиВак" займет несколько месяцев, так же как это потребовалось для наращивания объемов выпуска других препаратов, заявил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я думаю, что это займет определенное количество времени. На данное время, приблизительно, я думаю, это будет несколько месяцев", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Фисенко уточнил, что ситуация с расширением производства ранее зарегистрированных российских вакцин складывалась аналогичным образом. В качестве примера он привел вакцину "Спутник V", которая была зарегистрирована 11 августа 2020 года, а ее масштабное производство началось лишь спустя несколько месяцев.
"После "Спутника V" у нас появилась "ЭпиВакКорона", которая сейчас тоже наращивает производство. Третьей была вакцина "КовиВак", которая в принципе сейчас находится на стадии трансляции на большое производство", – пояснил замминистра.
Он подчеркнул, что Минздрав прилагает все усилия для того, чтобы как можно быстрее пройти цепочку разработки, клинических исследований, регистрации и масштабирования производства вакцин, однако каждый процесс требует определенного времени.
В конце июня стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Объемы производства обещали позднее многократно увеличить.
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