В РФ могут появиться новые схемы лечения коронавируса

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В обновленную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 могут включить новые схемы лечения и препараты, обладающие высокой эффективностью в борьбе с инфекцией, заявил первый замглаы Минздрава Виктор Фисенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", – сказал он.

Ранее Фисенко заявил, что возвращение к обычной доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России является стабильной, но показатели заболеваемости все-таки держатся на достаточно высоком уровне. Она подчеркнула, что по итогам прошлой недели восемь регионов остаются в фазе роста.

