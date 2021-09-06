В РФ могут появиться новые схемы лечения коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В обновленную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 могут включить новые схемы лечения и препараты, обладающие высокой эффективностью в борьбе с инфекцией, заявил первый замглаы Минздрава Виктор Фисенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках", – сказал он.
Ранее Фисенко заявил, что возвращение к обычной доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России является стабильной, но показатели заболеваемости все-таки держатся на достаточно высоком уровне. Она подчеркнула, что по итогам прошлой недели восемь регионов остаются в фазе роста.
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