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Общество

13:26

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на ВЭФ.

Она подчеркнула, что по итогам прошлой недели восемь регионов остаются в фазе роста.

"Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно",– сказала главный санитарный врач.

За последние сутки в России подтвердили 18 856 новых случаев коронавируса. В 1 336 (7,1%) из них не было клинических проявлений. На Москву пришлось 1 633 случая, на Санкт-Петербург – 1 437, на Московскую область – 681, на Свердловскую область – 519, на Ростовскую область – 477.

Всего в России зарегистрировано 6 975 174 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Республике Бурятия, Московской области – 0,16%, Республике Алтай – 0,17%.

За последние сутки в стране подтверждено 799 смертей, за весь период пандемии умерли 185 611 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 690 человек, за все время – 6 236 738.

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила предположение, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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