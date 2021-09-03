В России выявили 18 856 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 18 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 336 (7,1%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 633 случая, на Санкт-Петербург – 1 437, на Московскую область – 681, на Свердловскую область – 519, на Ростовскую область – 477, на Пермский край – 465, на Воронежскую область – 464, на Самарскую область – 450, на Красноярский край – 404, на Нижегородскую область – 403, на Иркутскую область – 385, на Омскую область – 384, на Челябинскую область – 374, на Ставропольский край – 355, на Волгоградскую область – 351.
Всего в России зарегистрировано 6 975 174 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Республике Бурятия, Московской области – 0,16%, Республике Алтай – 0,17%.
За последние сутки в стране подтверждено 799 смертей, за весь период пандемии умерли 185 611 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 690 человек, за все время – 6 236 738.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью.
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