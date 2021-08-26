Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета против COVID-19 в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак
По всему миру продолжают сменяться волны заболеваемости коронавирусом, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится. Об этом в своем телеграм-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он добавил, что в России еще не закончилась третья волна, в то время как на Европу и Америку уже накатилась четвертая.
"Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5–5. В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения, – 13,8 процента. Так что, как многими ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет", – говорится в его публикации.
Врач также обратил внимание на то, что при вакцинации индивидуальный иммунитет работает достаточно хорошо.
Ранее Мясников заявил, что предпосылки к появлению болезней у взрослых людей появляются еще в детстве, поэтому необходимо сохранять здоровье ребенка.
По словам эксперта, ребенка необходимо закалять. На детей следует надевать на один слой одежды меньше, чем на взрослых.
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