Врач Мясников дал советы по сохранению здоровья детей

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что предпосылки к появлению болезней у взрослых людей появляются еще в детстве, поэтому необходимо сохранять здоровье ребенка. Об этом он написал на своей странице в инстаграме, сообщает радио "КП".
По словам эксперта, ребенка необходимо закалять. На детей следует надевать на один слой одежды меньше, чем на взрослых.
Также Мясников призвал избегать стерильной чистоты, поскольку она препятствует формированию иммунитета. Кроме того, нельзя применять антибиотики без назначения врача, поскольку существует риск повредить микробиому: неправильное применение антибиотиков может спровоцировать появление серьезных болезней в будущем.
Мясников посоветовал родителям строить процесс обучения так, чтобы он не переутомлял ребенка. Кроме того, детей нельзя перекармливать.
Ранее Мясников рассказал о случаях, при которых постковидный синдром приводит к онкологическим заболеваниям легких.
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