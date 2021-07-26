Врач рассказал об опасности приема обезболивающих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что большинству людей не стоит принимать аспирин, анальгин, ибупрофен и другие обезболивающие препараты, так как они могут привести к опасным последствиям. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Мясникова, лекарства, призванные снизить болевые ощущения, могут стать причиной гипертонии, инфарктов и инсультов, а иногда и вовсе осложнить течение сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем более сильнодействующие препараты способны привести к кровотечениям – люди старше 60 лет должны быть особенно осторожны, принимая их.

Чтобы справиться с болью, врач советует отдать предпочтение парацетамолу, поскольку, будучи нестероидным препаратом, он не оказывает побочных эффектов на сердце и желудочно-кишечный тракт.

Ранее Мясников рекомендовал для поддержания здоровья потреблять больше рыбы и морепродуктов либо компенсировать их чистым рыбьим жиром из аптеки. Он отметил, что содержащиеся в них жирные кислоты необходимы для деятельности головного мозга.

По словам специалиста, рыбий жир предотвращает инфаркты, инсульты, аритмию, тромбозы, уменьшает риск внезапной смерти, уменьшает число сердечных сокращений. Добавка полезна при депрессии, оказывает противовоспалительный эффект и уменьшает резистентность к инсулину.

