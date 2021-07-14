Доктор Мясников рассказал о пользе рыбьего жира

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Для поддержания здоровья следует потреблять больше рыбы и морепродуктов, а при невозможности – хотя бы компенсировать это в виде чистого рыбьего жира из аптеки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.
Он обратил внимание на ошибочное мнение, что польза рыбы заключается в фосфоре, пояснив, что на самом деле там содержатся необходимые для деятельности головного мозга жирные кислоты.
Говоря о пользе рыбьего жира, Мясников отметил, что он предотвращает инфаркты, инсульты, аритмию, тромбозы, уменьшает риск внезапной смертности, уменьшает число сердечных сокращений. Добавка полезна при депрессии, оказывает противовоспалительный эффект и уменьшает резистентность к инсулину.
Врач рекомендовал есть жирную рыбу как минимум дважды в неделю или каждый день употреблять рыбий жир в виде добавок.
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша перечислила причины есть рыбу пять раз в неделю. Специалист подчеркнула, что рыба помогает организму человека восполнить запас жирных кислот Омега-3.
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