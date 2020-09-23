Специалист назвал самую полезную рыбу

Фото: depositphotos/Implementar
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что наиболее полезной для организма рыбой считается треска, минтай, пикша, камбала и селедка.
"В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3", – рассказал Фомин в интервью радио Sputnik.
При этом специалист подчеркнул, что любая рыба содержит в себе много полезных веществ, но, по его словам, лучше отдавать предпочтение той, которая отловлена в экологически чистых районах. Он отметил, что в России в 90% случаях продается морская рыба, в остальных – пресноводная.
Ранее специалисты Роскачества рассказали, что при выборе рыбы в магазинах стоит в первую очередь обращать внимание на температуру воды, в которой обитает рыба. В теплой развивается вредная микрофлора, заявили в Роскачестве.
Кроме того, в аквариум должен поступать кислород. Наиболее требовательны в этом плане форель, осетровые, в меньшей степени – карповые. Покупателям также рекомендуют обратить внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть подвижной, с прозрачной глазной жидкостью, заявили специалисты.
"Тест": треска
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: