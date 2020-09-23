Специалист назвал самую полезную рыбу

Фото: depositphotos/Implementar

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что наиболее полезной для организма рыбой считается треска, минтай, пикша, камбала и селедка.

"В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая омега-3", – рассказал Фомин в интервью радио Sputnik.

При этом специалист подчеркнул, что любая рыба содержит в себе много полезных веществ, но, по его словам, лучше отдавать предпочтение той, которая отловлена в экологически чистых районах. Он отметил, что в России в 90% случаях продается морская рыба, в остальных – пресноводная.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что при выборе рыбы в магазинах стоит в первую очередь обращать внимание на температуру воды, в которой обитает рыба. В теплой развивается вредная микрофлора, заявили в Роскачестве.

Кроме того, в аквариум должен поступать кислород. Наиболее требовательны в этом плане форель, осетровые, в меньшей степени – карповые. Покупателям также рекомендуют обратить внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть подвижной, с прозрачной глазной жидкостью, заявили специалисты.

