В Роскачестве дали советы по выбору живой рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать живую рыбу в магазине, сообщает "Вечерняя Москва".
Перед продажей Россельхознадзор проверяет рыбу, но иногда она может испортиться в самом магазине, отметили эксперты. Во-первых, рыба может погибнуть от паралича дыхания, если вода в аквариуме водопроводная. Во-вторых, вода должна быть правильной температуры. В теплой развивается вредная микрофлора, заявили в Роскачестве.
Кроме того, в аквариум должен поступать кислород. Наиболее требовательны в этом плане форель, осетровые, в меньшей степени – карповые. Уточняется, что мертвую рыбу продавец должен сразу убирать, чтобы не начались гнилостные процессы.
"Покупателям рекомендуют обращать внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть подвижной, с прозрачной глазной жидкостью. Жабры не должны быть темными и иметь слизь", – сообщили в Роскачестве.
Ранее в Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам. В этом же списке расположились Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.
"Городской стандарт": вяленая рыба
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