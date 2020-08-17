В Роскачестве дали советы по выбору живой рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать живую рыбу в магазине, сообщает "Вечерняя Москва".

Перед продажей Россельхознадзор проверяет рыбу, но иногда она может испортиться в самом магазине, отметили эксперты. Во-первых, рыба может погибнуть от паралича дыхания, если вода в аквариуме водопроводная. Во-вторых, вода должна быть правильной температуры. В теплой развивается вредная микрофлора, заявили в Роскачестве.

Кроме того, в аквариум должен поступать кислород. Наиболее требовательны в этом плане форель, осетровые, в меньшей степени – карповые. Уточняется, что мертвую рыбу продавец должен сразу убирать, чтобы не начались гнилостные процессы.

"Покупателям рекомендуют обращать внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть подвижной, с прозрачной глазной жидкостью. Жабры не должны быть темными и иметь слизь", – сообщили в Роскачестве.

Ранее в Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам. В этом же списке расположились Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.