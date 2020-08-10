В Роскачестве рассказали, как аллергикам выбрать пылесос

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В Роскачестве рассказали, как людям с аллергией на домашнюю пыль выбрать пылесос. Данный вид аллергии один из наиболее распространенных, сообщает "Вечерняя Москва".

Такая аллергия в будущем может привести к развитию симптомов ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, а также ряда других заболеваний. По словам специалистов Роскачества, больше всего подвергаются риску от пыли дети-аллергики.

В Роскачестве отмечают, что при использовании в уборке обычного пылесоса пыль будет перераспределяться. В результате одна часть станет оседать в мешке или пылесборнике. Однако другая часть начнет снова возвращаться в помещение.

В связи с чем аллергикам советуют покупать пылесосы с особым фильтром HEPA. Он предусматривает высокоэффективную очистку воздуха. Такие фильтры используют два разных метода очистки воздушного потока внутри пылесоса.

В Роскачестве пояснили, что изучались свыше 40 моделей пылесосов. Специалисты проверили ряд показателей от безопасности до прочности устройства для уборки.

Ко всему прочему, в организации рекомендуют перед покупкой пылесоса с особым фильтром HEPA найти баланс между высокой производительностью устройства, а также наличием эффективных фильтров.

В частности, важным пунктом является фильтр для выходящего воздуха. Еще значимость имеет сила всасывания устройства.

Помимо того, надо учитывать пылесборник, так как продаются пылесосы с одноразовыми плотными мешками с самозатягивающимися манжетами или с моющимся контейнером.

Так, людям также рекомендуется не брать модели с аккумуляторами. Объясняется, что для максимальной чистоты в помещении надо тратить три минуты на каждый квадратный метр, а не все модели пылесосов рассчитаны на подобные нагрузки, заключили специалисты.

Ранее говорилось, что всплески аллергии в Москве возможны до конца лета. Причиной стало то, что пик цветения злаковых сдвинулся из-за погодных условий в 2020 году.