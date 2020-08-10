В Роскачестве рассказали, как аллергикам выбрать пылесос

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
В Роскачестве рассказали, как людям с аллергией на домашнюю пыль выбрать пылесос. Данный вид аллергии один из наиболее распространенных, сообщает "Вечерняя Москва".
Такая аллергия в будущем может привести к развитию симптомов ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, а также ряда других заболеваний. По словам специалистов Роскачества, больше всего подвергаются риску от пыли дети-аллергики.
В Роскачестве отмечают, что при использовании в уборке обычного пылесоса пыль будет перераспределяться. В результате одна часть станет оседать в мешке или пылесборнике. Однако другая часть начнет снова возвращаться в помещение.
В связи с чем аллергикам советуют покупать пылесосы с особым фильтром HEPA. Он предусматривает высокоэффективную очистку воздуха. Такие фильтры используют два разных метода очистки воздушного потока внутри пылесоса.
В Роскачестве пояснили, что изучались свыше 40 моделей пылесосов. Специалисты проверили ряд показателей от безопасности до прочности устройства для уборки.
Ко всему прочему, в организации рекомендуют перед покупкой пылесоса с особым фильтром HEPA найти баланс между высокой производительностью устройства, а также наличием эффективных фильтров.
В частности, важным пунктом является фильтр для выходящего воздуха. Еще значимость имеет сила всасывания устройства.
Помимо того, надо учитывать пылесборник, так как продаются пылесосы с одноразовыми плотными мешками с самозатягивающимися манжетами или с моющимся контейнером.
Так, людям также рекомендуется не брать модели с аккумуляторами. Объясняется, что для максимальной чистоты в помещении надо тратить три минуты на каждый квадратный метр, а не все модели пылесосов рассчитаны на подобные нагрузки, заключили специалисты.
Ранее говорилось, что всплески аллергии в Москве возможны до конца лета. Причиной стало то, что пик цветения злаковых сдвинулся из-за погодных условий в 2020 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: