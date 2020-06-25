Эксперт объяснил, почему в Москве пропал тополиный пух

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Старший научный сотрудник Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений, геоботаник Валерий Масляков объяснил Москве 24, куда пропал из столицы тополиный пух. По мнению эксперта, причина в дожде.
"Это просто объяснить. Все дело в дожде. Дождь был хороший. Весь пух смыло – и все. Возобновления падения пуха уже не будет", – заявил специалист.
Геоботаник отметил, что подверженные аллергии на растения люди сейчас почувствовали облегчение, так как продолжительные дожди смыли пыльцу и с других растений.
"Сейчас, после дождей, не такое сильное пыление растений. И, соответственно, облегчение для аллергиков", – считает Масляков.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, когда стоит готовиться к новому пику цветения аллергенных растений. Она отметила, что в скором времени стоит ожидать цветения злаковых и луговых трав.
"Впереди – цветение злаковых или луговых трав, затем – активное цветение сорных трав: полыни, амброзии", – рассказала Логина.
Врач отметила, что луговые травы появляются во второй половине июня. Эти растения опасны для аллергиков вплоть до начала августа – в зависимости от погодных условий.
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