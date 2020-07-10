Всплески аллергии в Москве возможны до конца лета

Фото: depositphotos/serezniy
Москвичей предупредили о всплесках аллергии до конца августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Причиной стало то, что пик цветения злаковых сдвинулся из-за погодных условий в 2020 году. По словам специалистов, он пришелся на конец июня – начало июля. Поскольку активное цветение будет продолжаться в течение двух месяцев, то всплески аллергии у москвичей возможны вплоть до конца августа.
Пыльца многих травянистых злаков считается сильным аллергеном. Часто такие злаки добавляют в смеси, которые используются для засеивания придомовых и спортивных газонов. Кроме того, в Москве можно столкнуться с другими травами-аллергенами. Среди них – одуванчик, лебеда, полынь, подорожник.
Сообщается, что правильное и своевременное скашивание может снизить риск возникновения аллергии. Скашивание травы также уменьшает вероятность появления клещей. По словам специалистов, насекомые отлично чувствуют себя в высоких зарослях.
В Мосприроде сообщили, что данный процесс организован в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ.
"Так, обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10–15 сантиметров, партерные – 6–10 сантиметров. Высота травостоя после кошения не должна быть ниже установленного уровня: для партерных газонов – 3–5 сантиметров, для обыкновенных газонов – 5–8 см", – отметили в ведомстве.
Ранее врач-аллерголог-иммунолог Ольга Мухина посоветовала людям с пыльцевой сезонной аллергией оставаться дома в жаркую погоду. Она отметила, что в теплую сухую и ветреную погоду наблюдаются наибольшие концентрации пыльцы. Это может вызвать обострение аллергии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: