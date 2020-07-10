Всплески аллергии в Москве возможны до конца лета

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Москвичей предупредили о всплесках аллергии до конца августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Причиной стало то, что пик цветения злаковых сдвинулся из-за погодных условий в 2020 году. По словам специалистов, он пришелся на конец июня – начало июля. Поскольку активное цветение будет продолжаться в течение двух месяцев, то всплески аллергии у москвичей возможны вплоть до конца августа.

Пыльца многих травянистых злаков считается сильным аллергеном. Часто такие злаки добавляют в смеси, которые используются для засеивания придомовых и спортивных газонов. Кроме того, в Москве можно столкнуться с другими травами-аллергенами. Среди них – одуванчик, лебеда, полынь, подорожник.

Сообщается, что правильное и своевременное скашивание может снизить риск возникновения аллергии. Скашивание травы также уменьшает вероятность появления клещей. По словам специалистов, насекомые отлично чувствуют себя в высоких зарослях.

В Мосприроде сообщили, что данный процесс организован в соответствии с правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ.

"Так, обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10–15 сантиметров, партерные – 6–10 сантиметров. Высота травостоя после кошения не должна быть ниже установленного уровня: для партерных газонов – 3–5 сантиметров, для обыкновенных газонов – 5–8 см", – отметили в ведомстве.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог Ольга Мухина посоветовала людям с пыльцевой сезонной аллергией оставаться дома в жаркую погоду. Она отметила, что в теплую сухую и ветреную погоду наблюдаются наибольшие концентрации пыльцы. Это может вызвать обострение аллергии.