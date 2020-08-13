Диетолог рассказала, сколько меда можно съедать в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Москве 24, как и в каких количествах можно употреблять мед и кому данный продукт строго противопоказан.

"В меде большое количество углеводов. Он приравнивается по биохимическому индексу к сахару, а мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно. Вы можете съесть 1–2 чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы", – рассказывает эксперт.

Русакова отметила, что мед категорически противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Он может вызвать скачки уровня глюкозы в крови. По ее словам, данный продукт не так богат микроэлементами, витаминами, другими полезными веществами, чтобы есть его в неограниченных количествах. Это может негативно сказаться на здоровье.

"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда. Это приведет к переизбытку простых углеводов, что негативно скажется на организме и может привести к развитию сахарного диабета, к развитию избыточной массы тела и ожирению", – считает диетолог.

Русакова советует выбирать свежий мед, продаваемый в магазинах. Она считает, что продукт с частных, непроверенных пасек может быть опасен.

"Мед сертифицированный, проверенный на наличие различных вредных веществ в магазине покупать надежнее, безопаснее. Непроверенная продукция с частных пасек не может быть гарантией качества. Неизвестно, где пчелы его собирали, где он хранился, как транспортировался. Это очень опасная вещь", – заявила эксперт.

Она советует комбинировать мед с молочными продуктами. Например, употреблять его с творогом, сырниками и запеканками. Таким образом можно нейтрализовать быстрые углеводы, что позволит не нарушать выработку инсулина и не допустить резких скачков глюкозы.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков и канцероген в отечественном меде.

Отмечается, что были проверены 46 торговых марок меда, которые можно найти на российских прилавках. Фальсификат обнаружили в 10 видах продукции. Превышенное содержание канцерогена нашли в продукции двух торговых марок, следы антибиотиков – в 19.

В Роскачестве отмечают, что антибиотики могут оказаться в меде из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата либо применяет антибиотики из обычной аптеки.

В продукции одной из торговых марок мед был разбавлен водой, а это может обернуться брожением. Массовая доля влаги в продукте превышена на 2,5%. Кроме того, почти половина торговых марок заявили на упаковке неверную информацию о сорте меда.

