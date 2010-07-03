Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору меда

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать и хранить мед, сообщается на сайте службы.

Покупать его и советуют у производителей и прямых представителей производителя. У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Натуральный мед всегда прозрачен, пока не закристаллизуется. Если заметна мутноватость или осадок, лучше такой продукт не брать.

Каждую партию натурального меда с пасеки должны сопровождать ветеринарным свидетельством. На корпус или крышку тары наклеивают этикетку или наносят литографию.

На транспортной таре должны быть наименование изготовителя, его юридический адрес, наименование продукта, вид меда, год сбора, дата упаковывания, масса брутто и нетто, количество единиц продукции в транспортной таре, обозначение стандарта.

Хранить мед лучше в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, в герметично укупориваемой таре. Нельзя оставлять его вместе с ядовитыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут придать меду не свойственный ему запах.

Эксперт Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алеся Ткачева уточнила, что карамельный привкус меда говорит о том, что его выдерживали при высокой температуре. По ее словам это недопустимо, передает Агентство "Москва".

При покупке цветочного меда следует прежде всего проверять его аромат. Отсутствие такового может быть из-за брожения, нагревания, долгого хранения, добавления сахарных сиропов и кормления пчел сахарным сиропом. Вкус такого меда должен быть сладкий, приятный, отметила специалист. При потреблении натурального меда возникает эффект першения. При хранении натуральный мед не должен расслаиваться, за исключением гречишного.

Мед в сотах считается самым натуральным, добавила эксперт. При его выборе нужно смотреть на то, чтобы все ячейки сот были запечатаны не менее чем на две трети площади и закрыты восковыми крышечками. Цвет сот должен быть белым или светло-желтым.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в больших количествах мед способствует ожирению, ведет к сахарному диабету и другим нарушениям, связанным с большой выработкой инсулина. При нагревании выше плюс 45 градусов он теряет все полезные свойства. В то же время у меда нет специальных противопоказаний для детей.

Ранее в ведомстве рассказали, что потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий. Ребенок должен плотно завтракать, после этого можно съесть сладкое. Быстрые углеводы нужны, но в нормальном количестве, подчеркивают специалисты.

К продуктам с высоким содержанием быстрых углеводов относится в том числе и мед. Также это кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки, десерты, нектары и натуральные соки.