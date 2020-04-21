Москва онлайн: как получать свой мед прямо на балконе

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24 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится открытие первой в Москве бесплатной онлайн-школы пчеловодства "Самое сладкое хобби". Не пропустите трансляцию первого урока и вы узнаете:

что должен знать начинающий пчеловод;

как получать свой мед прямо на балконе;

почему пчеловодство полезнее медитации;

как мед помогает при коронавирусе.

Лекцию прочитает Андрей Кожарский, член ассоциации естественного пчеловодства, амбассадор колодного пчеловодства и распространитель идеи городского пчеловодства в Москве и России.

С лета 2017 года в "Аптекарском огороде" проживают 10 тысяч пчел – на пасеке в питомнике растений на Концертном поле.

Пчеловодство – одна из самых полезных областей сельского хозяйства. Пчелы являются естественными опылителями большинства растений, что сильно влияет на сохранение видового разнообразия флоры, улучшает урожай.

Продукты пчеловодства приносят здоровье и силу, укрепляют иммунитет, дают энергию и исцеляют множество болезней. В большой перечень пчелопродуктов входят мед, пыльца, перга, воск, прополис, забрус, маточное молочко, трутневый гомогенат.

Работа на природе с пчелами восстанавливает организм, наполняет его силой и гармонией. Не стоит бояться укусов этих благородных насекомых. Укусы активируют систему исцеления организма, которая называется апитерапией.

Смотрите трансляцию 24 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.