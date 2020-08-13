Роскачество выявило фальсификат в меде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков и канцероген в отечественном меде, сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что было проверено 46 торговых марок меда, которые можно найти на российских прилавках. Фальсификат обнаружили в 10 видах продукции. Превышенное содержание канцерогена нашли в продукции двух торговых марок, следы антибиотиков – в 19.

В Роскачестве отмечают, что антибиотики могут оказаться в меде либо из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата, либо применяет антибиотики из обычной аптеки.

В продукции одной из торговых марок мед был разбавлен водой, а это может обернуться брожением. Массовая доля влаги в продукте превышена на 2,5%. Кроме того, почти половина торговых марок заявили на упаковке неверную информацию о сорте меда.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать и хранить мед. Покупать его советуют у производителей и прямых представителей производителя. У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Натуральный мед всегда прозрачен, пока не закристаллизуется. Если заметна мутноватость или осадок, лучше такой продукт не брать.

Каждую партию натурального меда с пасеки должны сопровождать ветеринарным свидетельством. На корпус или крышку тары наклеивают этикетку или наносят литографию.

