Роскачество выявило фальсификат в меде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков и канцероген в отечественном меде, сообщает "Вечерняя Москва".
Отмечается, что было проверено 46 торговых марок меда, которые можно найти на российских прилавках. Фальсификат обнаружили в 10 видах продукции. Превышенное содержание канцерогена нашли в продукции двух торговых марок, следы антибиотиков – в 19.
В Роскачестве отмечают, что антибиотики могут оказаться в меде либо из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата, либо применяет антибиотики из обычной аптеки.
В продукции одной из торговых марок мед был разбавлен водой, а это может обернуться брожением. Массовая доля влаги в продукте превышена на 2,5%. Кроме того, почти половина торговых марок заявили на упаковке неверную информацию о сорте меда.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать и хранить мед. Покупать его советуют у производителей и прямых представителей производителя. У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Натуральный мед всегда прозрачен, пока не закристаллизуется. Если заметна мутноватость или осадок, лучше такой продукт не брать.
Каждую партию натурального меда с пасеки должны сопровождать ветеринарным свидетельством. На корпус или крышку тары наклеивают этикетку или наносят литографию.
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