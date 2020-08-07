Ученые создали систему мониторинга ульев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Следить за пчелиными семьями в режиме реального времени теперь можно будет при помощи нового программно-аппаратного комплекса, который разработали инженеры и ученые из Молодежного НИИ Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" и группа инженеров МТС. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что система представляет собой несколько датчиков, которые смогут измерять массу улья, температуру и влажность в нем, записывать звуки и движение пчел. Датчики располагаются в определенном модуле, который устанавливают на улей. Там же находятся микроконтроллер и система передачи данных с кабелем, модемом, антенной, сим-картой и сменными аккумуляторами.

"Сейчас модульная конструкция крепится на существующие типы ульев, а в будущем может быть запущена в производство как улей нового типа, чтобы вся электроника находилась в стенках и минимально контактировала с насекомыми. Иначе пчелы ее залепляют воском, и она может перестать работать", – рассказал автор концепции проекта, научный сотрудник лаборатории перспективных сенсоров и систем сбора данных Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Вячеслав Рыбин.

Кроме этого, слежение позволит вовремя узнать, что улей упал, а также определить, готовятся ли пчелы к роению или чем-то заболевают, замерзают или испытывают дефицит корма.

Разработки в виде напечатанных на 3D-принтере нужных деталей и корпусов датчиков испытали в 2019 году на четырех пасеках в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. Более масштабные исследования для выявления звуков, характерных для различных болезней пчел, разработчики совместно с учеными-апиологами проведут летом 2021 года.

Ранее в пчелиные семьи на "Царской пасеке" подселили новых маток. Специалисты сделали это там, где пчелы не успели вывести матку самостоятельно.