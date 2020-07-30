Новых маток подсадили в пчелиные семьи на "Царской пасеке"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На "Царской пасеке" в Измайловском парке в пчелиные семьи подселили новых маток, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты сделали это там, где пчелы не успели вывести матку самостоятельно. Они выращивают матку в семье-воспитательнице. Кроме того, если матка не дает большого потомства, ее также могут заменить.

Без нее пчелиная семья не сможет продолжить существование. Матка отвечает за продолжение рода и считается важнейшей особью в пчелиной семье.

Численность семьи должна постоянно поддерживаться для получения меда, за что и отвечает матка. От остальных насекомых ее отличает длинное полное брюшко, перепоясанное светлыми полосами, а также небольшие крылья.

За лето матка может отложить до 200 тысяч яиц, положив каждое из них в ячейку. Для продолжения рода матка встречается с несколькими трутнями. Ее брачный полет происходит лишь раз в жизни.

На вынашивание потомства матка тратит очень много времени. В связи с этим молодые пчелы, которые находятся рядом с ней, вырабатывают специальное маточное молоко. Им матка восполняет энергию.

Всего на "Царской пасеке" находится 25 ульев. В каждом из них проживает по одной пчелиной семье.

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