Новых маток подсадили в пчелиные семьи на "Царской пасеке"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
На "Царской пасеке" в Измайловском парке в пчелиные семьи подселили новых маток, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты сделали это там, где пчелы не успели вывести матку самостоятельно. Они выращивают матку в семье-воспитательнице. Кроме того, если матка не дает большого потомства, ее также могут заменить.
Без нее пчелиная семья не сможет продолжить существование. Матка отвечает за продолжение рода и считается важнейшей особью в пчелиной семье.
Численность семьи должна постоянно поддерживаться для получения меда, за что и отвечает матка. От остальных насекомых ее отличает длинное полное брюшко, перепоясанное светлыми полосами, а также небольшие крылья.
За лето матка может отложить до 200 тысяч яиц, положив каждое из них в ячейку. Для продолжения рода матка встречается с несколькими трутнями. Ее брачный полет происходит лишь раз в жизни.
На вынашивание потомства матка тратит очень много времени. В связи с этим молодые пчелы, которые находятся рядом с ней, вырабатывают специальное маточное молоко. Им матка восполняет энергию.
Всего на "Царской пасеке" находится 25 ульев. В каждом из них проживает по одной пчелиной семье.
Ранее в Москве открылась первая онлайн-школа пчеловодства "Самое сладкое хобби". На первом уроке зрителям рассказали, как можно получить свой мед прямо на балконе и как он может помочь при коронавирусе.
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