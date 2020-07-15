Мосприрода призывает не беспокоить пауков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Мосприроды призывают не ловить пауков в парках и не рвать паутину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Эксперты отмечают, что не стоит беспокоить пауков на природных территориях, поскольку некоторые из них могут причинить вред человеку.

"Опасность для людей представляют немногие пауки, поскольку яд большинства из них для нас не токсичен. Но изредка из-за погодных аномалий в нашем регионе могут появляться виды, которые способны причинить вред человеку", – сообщают специалисты.

В пресс-службе департамента рассказали, что в Москве обитают пауки-скакунчики, пауки-бокоходы, пауки-волки и другие виды.

Ранее энтомолог рассказал, стоит ли москвичам опасаться появления оводов и слепней во второй половине июля. По мнению ученого, количество насекомых в столице будет не таким большим, чтобы доставлять неудобства жителям.