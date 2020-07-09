Энтомолог рассказал, стоит ли опасаться москвичам появления слепней и оводов

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский рассказал Москве 24, стоит ли москвичам опасаться появления оводов и слепней во второй половине июля. По мнению ученого, количество насекомых в столице будет не таким большим, чтобы доставлять неудобства жителям.
"Во первых, важно понимать, что слепни и оводы – это совершенно разные насекомые. Слепни кусают человека и питаются его кровью, а оводы человека не кусают. Но в основном и те и другие водятся на востоке, юго-востоке страны. В центральной части России, особенно в Москве, они не достигают больших скоплений", – заявил энтомолог.
Марьинский отметил, что оводы предпочитают те регионы страны, где развито животноводство, и встретить их в столице практически невозможно.
Слепни, по мнению ученого, могут доставить некоторые неудобства москвичам, но их количество будет минимальным. Он объяснил, что против них помогают те же средства, что и против комаров.
"Да, слепни кусаются. Обезопасить себя от них можно такими же репеллентами, как и от всех остальных кровососущих насекомых. Со слепнями проще, они большие, их слышно, видно", – рассказал Марьинский.
Он подчеркнул, что никакого яда насекомое в рану не впрыскивает, следовательно, место укуса не нуждается в особой обработке.
"Слепни не являются переносчиками никакой заразы, поэтому специальной обработки ранка не требует, при условии, что человек не гиперчувствительный к укусам насекомых. В таком случае можно воспользоваться специальной мазью после укусов", – советует энтомолог.
Ранее специалисты ГПБУ "Мосприрода" предупредили москвичей о появлении в городе оводов и слепней в середине июля.
"Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров – тепло и влажно. В июне – сезон комаров, поэтому была особенно заметна их активность, с середины июля их будет меньше, но появятся оводы и слепни", – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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