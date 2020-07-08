Москвичей предупредили о появлении оводов и слепней с середины июля

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Специалисты ГПБУ "Мосприрода" предупредили москвичей о появлении в городе оводов и слепней в середине июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров – тепло и влажно. В июне – сезон комаров, поэтому была особенно заметна их активность, с середины июля их будет меньше, но появятся оводы и слепни", – говорится в сообщении.
Ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина ранее рассказала, что укусы комаров могут стать причиной появления в человеческом организме паразитирующих гельминтов.
Уточняется, что комары в столице, как и на большей части территории России, заражены дирофиляриями. Зараженность комаров составляет от 2 до 5%.
Ранее врач рассказала, почему нельзя расчесывать комариные укусы.
Москвичи жалуются на нашествие комаров
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