Москвичей предупредили о появлении оводов и слепней с середины июля

Фото: depositphotos/ehabedward

Специалисты ГПБУ "Мосприрода" предупредили москвичей о появлении в городе оводов и слепней в середине июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров – тепло и влажно. В июне – сезон комаров, поэтому была особенно заметна их активность, с середины июля их будет меньше, но появятся оводы и слепни", – говорится в сообщении.

Ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина ранее рассказала, что укусы комаров могут стать причиной появления в человеческом организме паразитирующих гельминтов.

Уточняется, что комары в столице, как и на большей части территории России, заражены дирофиляриями. Зараженность комаров составляет от 2 до 5%.

Ранее врач рассказала, почему нельзя расчесывать комариные укусы.