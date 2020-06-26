Как защититься от комаров и чем лечить укусы. Советы врача

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Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал Москве 24, как обезопасить себя от комаров и что делать в случае укуса. Несколько простых правил позволят избежать неприятных последствий.

В первую очередь врач рекомендует во время прогулок на природе надевать одежду с длинными рукавами и исключить шорты. Это позволит минимизировать укусы насекомых.

"Важно правильно выбрать время суток для прогулки. Мы стараемся выходить на улицу, когда меньше всего комаров, а именно в полуденные часы", – считает Тимаков.

Он отметил, что стоит избегать сырых мест, лучшее место для прогулки – сухие дорожки. Также стоит исключить места с большим количеством травы, там будет намного больше комаров и мошек.

Врач советует пользоваться средствами против комаров. Однако, по его словам, препараты, в составе которых присутствуют эфирные масла, не так эффективны, нежели современные репелленты, которые брызгают на одежду.

"Есть современное средство – IR3535. Оно менее токсично, его можно использовать для детей от года. Оно эффективно помогает от комаров. Это репеллент. Эфирные масла, например в браслетах, несильно помогают и к тому же могут вызвать аллергию", – уточнил специалист.

Тимаков рекомендует установить на окнах квартиры москитные сетки, чтобы избежать попадания насекомых в дом. Помимо этого, он считает необходимым использование фумигаторов.



Евгений Тимаков кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Дома мы используем фумигаторы. Идеально, когда фумигатор включается за час да сна. После, если есть на окнах сетка, нужно проветрить помещение, чтобы не было интоксикации. Все фумигаторы основаны на парализации насекомых.

При укусах насекомых врач советует использовать самое простое средство – зеленку. Ею необходимо обработать место укуса. Однако он подчеркнул, что если образовался отек, то можно смазать укус гормональной мазью, чтобы успокоить кожный покров и принять антигистаминное средство.

"Народные средства – примочка соды, местное охлаждение прохладной водой и зеленка. Ее можно считать почти народным способом", – рассказал врач.

Ранее энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил, почему этим летом комары гораздо активнее. По мнению эксперта, причина в отмене ограничений, связанных с самоизоляцией. Люди стали массово выходить на улицу и тревожить насекомых.

"Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение", – заявил энтомолог.

Он отметил, что сезон комаров начинается уже в середине мая, а так как в этот момент все еще действовал режим самоизоляции, то у насекомых был дефицит в питании. И сейчас они восполняют свою потребность. Именно поэтому комары ведут себя так агрессивно.

Захаров пояснил, что комарам не так важны погодные условия, будь то жара или палящее солнце. По его словам, важен лишь раздражитель, которым выступили люди.