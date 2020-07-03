Москвичей предупредили об опасности появления глистов после укусов комаров

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Укусы комаров могут стать причиной появления в человеческом организме паразитирующих гельминтов. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Людмила Ганушкина.

"Комары вообще занимают лидирующие позиции по своей вредоносности в отношении человека. Помимо того, что они являются кровососами, это еще и переносчики возбудителей различных очень тяжелых заболеваний", – предупреждает она. Так, не исключаются аллергические реакции и появление в организме глистов.

Уточняется, что комары в столице, как и на большей части территории России, заражены дирофиляриями. Зараженность комаров составляет от 2 до 5%.

"Как правило, после того, как зараженный комар укусил человека, в организме человека начинает расти и паразитировать гельминт", – заявила Ганушкина.

В том случае, если наблюдаются непонятные ощущения в теле, надо обращаться к врачу, подчеркнула научный специалист. Для предупреждения укусов надо носить одежду, максимально закрывающую тело.

Однако сейчас нет ни одного эффективного народного средства борьбы с комарами, отмечает Ганушкина.

"Полынь, например, отпугивает комаров в помещении, но на 100% никакие народные средства не могут защитить, если комаров много и они очень активно нападают на человека", – резюмирует научный сотрудник.

Ранее врач рассказала, почему нельзя расчесывать комариные укусы.