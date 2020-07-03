Врач рассказала, почему нельзя расчесывать комариные укусы

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Аллерголог-иммунолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Галина Терещенко предупреждает, что комариные укусы могут быть опасны. По ее словам, они могут вызвать крапивницу, передает Агентство "Москва".
Помимо того, расчесывание мест, где укусили комары, не исключает инфекционных заболеваний.
"Множественные укусы, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям, могут вызвать системные аллергические реакции и привести, например, к крапивнице, которая требует незамедлительного обращения к врачу. Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчеса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии (стрептококки, стафилококки и прочие)", – делится врач.
Как уточняет медицинский специалист, в дальнейшем у людей случаются бактериальные болезни кожи, позднее приводящие к осложнениям. После расчесов на коже долго могут оставаться следы, добавила Терещенко.
Так, если у человека после укуса есть отек лица, затрудненное дыхание, волдыри, боли в животе или другие симптомы, то ему стоит обращаться за консультацией к врачу, предупреждает аллерголог-иммунолог.
При этом не следует расчесывать место укуса, так как в ранку может попасть инфекция. "Это может быть крайне опасно, особенно если инфицирование возникает в области головы", – обратила внимание Терещенко.
Ранее эксперт объяснил, почему комары так активны этим летом. По его мнению, причина в отмене ограничений, связанных с самоизоляцией. Люди стали массово выходить на улицу и тревожить насекомых.
Кроме того, говорилось, что обилие комаров в городе может положительно повлиять на популяцию птиц. Положительно на увеличении популяции птиц в столичном регионе сказывается и потепление климата.
Москвичи жалуются на нашествие комаров
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